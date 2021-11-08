​​​​​​​اجتماع جماهيري في عامودا لشرح آخر التطورات السياسية والعسكرية

عقد الاجتماع في مركز هوري للثقافة والفن بناحية عامودا بحضور أهالي الناحية.

تحدث في الاجتماع الإداري في مجلس ناحية عامودا صبري أحمد وأشار إلى فشل هجمات دولة الاحتلال التركي على غاري, زاب، متينا وآفاشين، وقال:" تعيش دولة الاحتلال التركي هزيمة كبيرة أمام الكريلا. كانت تركيا تخطط لتحقيق النصر خلال شهر، ولكن على الرغم من استخدامها كل التقنيات المتطورة وكذلك استخدام الأسلحة الكيماوية فإن هجماتها تقابل بمقاومة كبيرة منذ 8 أشهر".

ولفت صبري أحمد إلى أن دولة الاحتلال التركي هاجمت في هذه المرحلة كلاً من مخمور وشنكال كما تستعد الآن للهجوم على روج آفا، وتابع بالقول:" في الحرب على عفرين وسري كانيه وكري سبي لم تكن استعداداتنا كبيرة ولكن الوضع مختلف الآن. مقارنة بالفترات السابقة هناك استعدادات أكبر. كل أعمالنا ونشاطاتنا تتم على أساس أن هناك حرباً محتملة. إن اندلعت الحرب المحتملة ستكون حرب الوجود أو اللاوجود. إذا قاومنا وقلنا بأن هذه الأرض أرضنا ولن نذهب إلى أي مكان آخر حينها سننتصر, وحينها لن يستطيع العدو فعل أي شيء".

وفي نهاية الاجتماع تم الاستماع إلى أسئلة الحضور والإجابة عليها.

(م م)

ANHA