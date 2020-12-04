​​​​​​​اجتماع إسرائيلي أردني لبحث المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية

واجتمع مسؤولو البلدين رسميًّا، أمس الخميس، لأول مرة منذ سنوات وناقشا عددًا من القضايا، بحسب ما ذكرته وزارتا الخارجية الإسرائيلية والأردنية في بيان.

ووفقًا للوزارتين، فإن "حقوق المياه ورفع القيود المفروضة على الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية، وتوفير الأردن للكهرباء الإضافية للسلطة الفلسطينية، وتنظيم الحركة عبر المعابر الحدودية بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا"، كانت مدرجة على القضايا التي تم نقاشها.

وشدد الصفدي على الحاجة إلى استئناف المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين في ضوء قرار السلطة الفلسطينية الأخير باستئناف التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل، بحسب ما أفادت به الخارجية الأردنية، داعيًا إسرائيل إلى "إيقاف كل التحركات التي تهدد فرصة السلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، ووقف الأعمال الاستفزازية في المسجد الأقصى والحرم القدسي".

ويتمتع البلدان بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1994، عندما وقعتا معاهدة السلام، لكن وصلت في بعض الأحيان إلى الهاوية.

(س ر)