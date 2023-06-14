​​​​​​​اجتماع في جل آغا يبحث وضع المرأة في ظل الصراعات الدائرة

ضمن سلسلة الاجتماعات التي أطلقها مؤتمر ستار ضمن مقاطعة قامشلو، حول التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة من جهة، وللتوعية بمخاطر وآثار الحرب الخاصة على المرأة من جهة أخرى، عقد المؤتمر اليوم في ناحية جل آغا اجتماعاً حضرته عشرات النساء، وعضوات من المؤسسات المدنية والخدمية والكومينات ومجالس الناحية.

بدأ الاجتماع المنعقد في صالة المركز الثقافي الواقع وسط الناحية، بوقوف المشاركات دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، ثم ذكرت الإدارية في مؤتمر ستار بالناحية، سمر حسين، المواضيع التي سيتم التطرق إليها ومناقشتها.

وبدأت الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة قامشلو، زينب محمد، بشرح الوضع السياسي في المنطقة وتأثيره على واقع المرأة، موضحة أن المنطقة تشهد صراعاً بين النظامين الديمقراطي والرأسمالي الذي يحاول فرض تأثيره على المجتمعات.

وأشارت إلى أن هذا الصراع، يحدث تأثيراً مباشراً وغير مباشر على وضع المرأة، وقالت: "يحاول النظام الرأسمالي جر المرأة إلى قوقعته وإشراكها في سياساته وإيقاعها في شباك الحرب الخاصة"، ولتجنب ذلك، شددت على ضرورة تعزيز النساء لصفوفهن.

من جانبها، أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، نسرين البكو، على دور مؤتمر ستار المهم في توعية النساء وسد الطريق أمام السياسات التي تستهدف ثورة المرأة.

في ختام الاجتماع، شددت المشاركات على أهمية تنظيم المرأة لنفسها وفق نهج وفكر القائد عبد الله أوجلان، والتعريف بدور الكومينات في توعية وتدريب المجتمعات، ومناهضة كافة أشكال الهيمنة الذكورية.

(ي م)

ANHA