​​​​​​​اجتماع في جل آغا لبحث آخر التطورات السياسية  ودور  مكونات المنطقة في الوضع الراهن

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ليتم بعدها شرح الوضع السياسي وآخر المستجدات في منطقة شمال وشرق سوريا من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي سليمان أبو بكر.

أشار سليمان أبو بكر إلى أن "الدول المهيمنة تحاول عقد اتفاقيات مع أطراف الصراع في سوريا وخاصة مع تركيا التي تحاول القيام بمشروع احتلال جديد لتجديد إمبراطورتها القديمة التي حكمت المنطقة لأكثر من 400 عام. إضافة إلى إيران التي تحاول تجديد مشروعها القديم وهو مشروع الهلال الشيعي بهدف الاستلاء على المنطقة وزيادة سلطتها".

وأضاف: "هذه الأطراف تستعجل في بناء تحالفاتها وجمع قوتها لأنهم كما يسمون بأن مئوية التقسيم في الشرق الأوسط ستنتهي في 2023 فهم بذلك يبحثون عن بديل لإيجاد توازنات جديدة في المنطقة من أجل أن يسيطروا على المجتمعات ليضمنوا عدم خروجهم عن مسار هذه الدول، لذلك يسارعون إلى ضرب أي مشروع يدعو إلى الديمقراطية والحرية " .

وتابع حديثة بالقول: " نحن كمكونات هذه المنطقة إذا لم تكن لدينا ذهنية التمسك بأرض الوطن والحفاظ على مكتسبات الشهداء فسوف تجد هذه القوى الاستعمارية فرصتها للنيل من وحدة المكونات" وتابع: "لذا علينا كشعب شمال شرق سوريا أن تكون لدينا هذه النظرة والفلسفة والذهنية بأن لا نترك المجال لآلة الحرب الخاصة بهم لإفراغ هذه المنطقة من سكانها الأصليين ."

وفي ختام الاجتماع فتح باب النقاش أمام الحضور لطرح آرائهم وأسئلتهم عن الأوضاع في المنطقة .

(ب.ش/ك)

ANHA