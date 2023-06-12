​​​​​​​اجتماع دولي اليوم في العراق بخصوص مخيم الهول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية، إن: "اجتماعاً يضم وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي والبعثات والمنظمات المقيمة في العراق سيُعقد اليوم، لمناقشة رؤية حكومة العراق بشأن مخيم الهول في سوريا"، مبيناً أن "إنهاء مسألة مخيم الهول أصبحت مصلحة أمنية عليا بالنسبة للعراق لما تحمله من انعكاسات مجتمعية".

وأضاف، أن "الحكومة تدعو المجتمع الدولي على حث جميع الدول التي لديها رعايا في مخيم الهول بسوريا إلى سحب رعاياها بالسرعة الممكنة وإغلاق هذا المخيم الذي تحول إلى بؤرة اجتماعية خطرة"، مشيراً إلى، أن: "الحكومة بادرت بتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات لمجموعة مؤسسات حكومية عراقية لتستمر في عمليات نقل وتأهيل وإدماج جميع العوائل العراقية القادمة من مخيم الهول السوري وفي منهجية واضحة ومسؤولية حكومية مباشرة".

وذكر أن: "الحكومة استطاعت نقل 10 وجبات لأسر عراقية قادمة من مخيم الهول السوري إلى البلاد بواقع 1393 أسرة، اي بمعدل 5569 فرداً".

وأشار إلى: "أهمية استجابة المجتمع الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية لعقد مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الأهمية الكبيرة لإنهاء ملف مخيم الهول السوري وإغلاقه بشكل نهائي".

(م ش)