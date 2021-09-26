​​​​​​​اجتماع بين شبيبة هجين ومجلس دير الزور المدني لبحث سبل الحدّ من انتشار كورونا

حضر الاجتماع وفد من مجلس دير الزور المدني، ضمّ أعضاءً من الهيئة الرئاسية وكلاً من الرئيس المشترك للجنة الصحة، والرئيس المشترك لمكتب شؤون المنظمات، وعدد من أعضاء المنظمات الصحية العاملة في المنطقة.

واستهلّ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم تطرق الرئيس المشترك لمكتب شؤون المنظمات بمجلس دير الزور المدني، عبود الجبري، للمحاور التي سيناقشها الاجتماع والتركيز على زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا، وكيفية الحدّ منها في ظل ضعف الإمكانات.

وأكد عبود الجبري خلال حديثه، أن الإمكانات المتوفرة من أدوية وكوادر صحية ومستلزمات حجر، لا تتناسب مع الارتفاع في أعداد الإصابات الذي تشهده المنطقة. مطالباً منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، بأن ينظروا بعين الإنسانية ما تعانيه المنطقة من استمرار الانتشار الواسع لفيروس كورونا.

وبدوره، طالب الرئيس المشترك للجنة الصحة بريف دير الزور الشرقي، مشعل السلطان، المنظمات الدولية، بتقديم الدعم اللازم لمشفى الفرات المعتمد حالياً كمركز للكشف عن كورونا والحجر في عموم الريف الشرقي، موضحاً أن أعداد المراجعين تزايد مؤخراً مما شكّل أزمة.

وأشار مشعل السلطان إلى أن هناك 150 حالة مصابة بفيروس كورونا، والاشتباه بأكثر من 700 حالة، بالإضافة الى أكثر من 20 حالة وفاة، والأعداد في تزايد.

بعدها، خصّص الاجتماع للاستماع للآراء حول سبل الحد من انتشار كورونا والتأكيد على دور الشبيبة في هذه المرحلة، من خلال الالتزام بالقواعد الصحية والقيام بنشاطات توعوية للأهالي، عن كيفية التصدي للفيروس والحد من انتشاره، من خلال الالتزام بقرارات خلية الأزمة والتعاون معها.

(ث ع/مـ)

ANHA