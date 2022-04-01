​​​​​​​اجتماع عراقي تركي مرتقب في بغداد حول بروتوكول نهر دجلة

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية أن "وزير الموارد المائية والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء للمياه مهدي رشيد الحمداني أعلن عن عقد اجتماع عالي المستوى في بغداد بعد شهر رمضان المبارك مع المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية التركية للمياه فيصل أوروغلو"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "الاجتماع سيكون بشأن المباشرة بالمركز البحثي المشترك والاتفاق على بروتوكول نهر دجلة الذي سيحدد حصة العراق المائية".

وشهد العراق خلال السنوات الثلاث الماضية موجة جفاف واسعة، تسببت في تراجع مساحات الأراضي المزروعة، نتيجة تراجع حصة العراق من المياه، ويلقي الأخير باللوم على دول الجوار "تركيا وإيران"، إذ رغم وجود اتفاقيات خاصة بمياه دجلة والفرات مع تركيا، كان آخرها في 2009، فإن هذه الاتفاقيات لم تنفَّذ بالكامل.

كما يتهم العراق إيران بتحريف وقطع الأنهار والروافد عنه.

(د ع)