​​​​​​​اجتماع أمني عراقي مرتقب لإيقاف هجمات الاحتلال التركي على البلاد

قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق أحمد الموسوي في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "اللجنة عقدت اجتماعات عاجلة ومكثفة خلال الأيام الماضية من أجل إيقاف التوغل التركي في العمق العراقي"، وفق ما نقلته وكالة روج نيوز.

وأضاف أن "الوجود التركي مرفوض، وسيتم عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقيادات الأمنية من أجل إيجاد صيغة مشتركة للتعامل مع الاحتلال التركي".

أوضح الموسوي أن "الجيش التركي توغل لأكثر من 50 كيلو متر داخل العمق العراقي وأقام عدة قواعد عسكرية بذرائع مختلفة وهو احتلال واضح وانتهاك فاضح لسيادة العراق".

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي هجمات واسعة على جنوب كردستان بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث التقى رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البارزاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان في تركيا قبيل الهجوم بيومين.

(د ع)