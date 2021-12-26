​​​​​​​اجتماع ألماني روسي بداية العام المقبل لبحث الأزمة الأوكرانية بين الأخيرة والغرب

وسيعقد اجتماع بين المستشار الدبلوماسي للمستشار الألماني، أولاف شولتس، ينس بلوتنر، ودميتري كوزاك، مبعوث الكرملين المسؤول عن إدارة المفاوضات مع أوكرانيا، وذلك بداية العام المقبل لبحث الأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا.

وتم إقرار مبدأ هذا الاجتماع، الخميس، خلال محادثة هاتفية بين شولتس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما قال مصدر ألماني لوكالة فرانس برس.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة، حذر سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، من خطر حدوث تصعيد وشيك، مضيفاً أنه وفق تقديرات كييف، ازداد عدد القوات الروسية حول أوكرانيا بشكل طفيف فقط من 93 ألفا في تشرين الأول/ أكتوبر إلى نحو 104 آلاف حالياً.

وكانت موسكو قد أعلنت السبت عودة أكثر من عشرة آلاف جندي روسي إلى قواعدهم بعد إجراء تدريبات استمرت شهراً في جنوب البلاد، خاصة بالقرب من الحدود الأوكرانية، في ذروة التوتر بين موسكو والغرب.

ومنذ أكثر من شهر، يتهم الغرب روسيا بحشد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية بهدف التدخل عسكرياً فيها، وصعّد من تحذيراته إلى الكرملين الذي ينفي أي نية لشن حرب، متهماً بدوره كييف بالتحضير لهجوم عسكري لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، لكن السلطات الأوكرانية تنفي ذلك بشدة.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو بالفعل منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 وبدء الحرب بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق.

(د ع)