​​​​​​​أجهزة المخابرات السورية تختطف شقيقين من مهجري عفرين في أوقات متفرقة

وقالت المصادر إن فرع "أمن الدولة" اختطف مواطناً من مهجري عفرين على أحد حواجزه في المدخل الشمالي لمدينة حلب عند دوار الليرمون.

وذكرت المصادر أن اسم المواطن المختطف هو "وليد محمد طوبال (30) عاماً، والدته (إيمش)، من أهالي قرية علطانيا التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة المخابرات التابعة لحكومة دمشق اختطفت في وقت سابق شقيق المختطف وليد طوبال، وهو (شيرو محمد طوبال)، وذلك بحجة أنه مطلوب للاحتياط العسكري.

وأوضح المصدر بأن ما يسمى فرع أمن الدولة اقتاد المختطفين إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهما مجهولاً حتى هذه اللحظة.

(ف إ)

ANHA