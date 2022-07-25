​​​​​​​أحزاب وتنظيمات سياسية تجدد مطالبتها بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

طالبت أحزاب وقوى سياسية في شمال وشرق سوريا في الـ28 من حزيران الماضي، التحالف الدولي لمحاربة داعش والاتحاد الروسي بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لمنع الجرائم التركية، تلت ذلك حملة هاشتاغ على مواقع التواصل الافتراضي تطالب بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

واستكمالاً لذلك، أصدرت 9 أحزاب سياسية وتنظيمات مجتمعية في ناحية تربه سبيه بياناً أكدت خلاله دعمها للحملة المطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة وألقي البيان أمام مركز هيزل للثقافة والفن وسط مركز الناحية وذلك من قبل العضو في حزب السلام الديمقراطي، عدنان حمادي.

جاء في البيان: "منذ عام 2011 تعيش سوريا في أزمة عميقة وأصبحت ساحة صراع للقوى الإقليمية والدولية، لقد قمنا بالثورة الديمقراطية في روج آفا وأسسنا إدارتنا الذاتية التي ضمت جميع مكونات مجتمعنا من الكرد والعرب, والسريان والآشور, والأرمن والشيشان والتركمان. لقد حاربنا داعش والإرهاب وقدمنا آلاف الشهداء والضحايا في سبيل إنقاذ البشرية من خطر قوى الإرهاب وعلى الرغم من أننا شركاء مع التحالف الدولي ضد داعش نتعرض لهجمات عدائية مستمرة من الدولة التركية التي هي عضو في هذا التحالف والتي تأسست على إبادة الشعوب.

تريد هذه الدولة والمجموعات "الإرهابية" التابعة لها احتلال مناطقنا الحرة إذ سبق واحتلت عفرين وكري سبي وسري كانيه وهجرت مئات الآلاف من السكان الأصليين وارتكبت بحقهم جرائم ضد الإنسانية".

أكد البيان "نحن الأحزاب والقوى السياسية الكردية والعربية والسريانية بدأنا حملة لمطالبة المجتمع الدولي بضرورة فرض حظر جوي على الطائرات والمسيّرات والأسلحة الجوية التركية في المجال الجوي في شمال وشرق سوريا".

الأحزاب والتنظيمات المشاركة في البيان هي:

(حزب الاتحاد الديمقراطي - الهيئة الوطنية العربية - حزب الخضر الكردستاني - حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا - حزب السلام الديمقراطي الكردستاني - مؤتمر ستار - حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني - حزب المحافظين - حركة التجديد الكردستاني).

(ف)

ANHA