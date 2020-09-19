أصدرت أحزاب وكيانات سياسية في شمال وشرق سوريا، اليوم، بيانًا مشتركًا إلى الرأي العام، بصدد جرائم الدولة التركية بحق الشعب السوري، وطالبت من خلاله بالضغط على تركيا للخروج من الأراضي السورية، فيما أثنت على التفاهم بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية وقالت: يعبر عن رؤية سياسية استراتيجية لحل الأزمة السورية.

وخلال البيان أشارت الأحزاب أيضاً إلى الحوار الكردي وأكدت على دعمها لها، بينما أدانت تصريحات النظام السوري بخصوص العملية التربوية في شمال وشرق سوريا، وتابعت: إن الإدارة الذاتية هي التي حمت المدارس ورممتها

وجاء في نص اليان المشترك:

"المرة تلو الأخرى، تبيّن الوقائع على الأرض قيام الدولة التركية والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها، بجرائم موصوفة كجرائم حرب، القتل على الهوية والخطف والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، وقطع وحرق الأشجار، وقطع المياه عن مئات الآلاف من المدنيين، والقيام بتغيير ديمغرافي ممنهج ضد الشعب الكردي وإسكان الارهابيين بدلًا منهم، وكذلك قتل وتهجير السريان الآشوريين والأرمن والإيزيديين، والجريمة الكبرى هي الاحتلال التركي للأراضي السورية، حيث أن الاحتلال هو السبب الأساسي لتلك الجرائم، وما قامت به لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا من كشف تلك الجرائم، وهي مشكورة عليها، ولكنها لا تمثل سوى قمة جبل الجليد، لأن ما يحدث على الأرض هي أكثر مما تم كتابته في التقرير.

إن الأحزاب الموقعة على هذا البيان، تدين الجرائم التي ترتكبها تركيا والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها، وتطالب بدخول لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إلى المناطق المحتلة من قبل تركيا، والضغط على تركيا للخروج من الأراضي السورية، وكذلك المجموعات الإرهابية المرتبطة به ممن يسمى الجيش الوطني السوري الإرهابي، وكذلك المجموعات المنضوية تحت قيادته من جبهة النصرة والقاعدة والعمشات والتركستاني وغيرهم من الإرهابيين...

كما نثني على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية في موسكو كونها تعبر عن رؤية استراتيجية لحل الأزمة السورية.

ونود أن نشير هنا أيضًا، إلى دعمنا للحوار الكردي المستمر بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية من جهة والمجلس الوطني الكردي من جهة أخرى، ونتمنى الوصول إلى نتائج ملموسة في أقرب وقت ممكن، بما يدعم مسيرة الإدارة الذاتية ودعم الحل السلمي للأزمة السورية.

كما ندين تصريحات النظام السوري بخصوص العملية التربوية، حيث إن الإدارة الذاتية هي التي حمت المدارس ورممتها، في الوقت الذي سلم النظام منطقة شمال وشرق سوريا لمواجهة مصيرها المحتوم، في وجه القوى الإرهابية وبالأخص تنظيم داعش، فقامت الإدارة الذاتية بإعداد مناهج دراسية جيدة، باللغة العربية والكردية والسريانية، وذلك عملًا بمبدأ الحق في تعلم كل مكون من مكونات الشعب السوري بلغته الأم، مؤسس على المساواة في الحقوق والواجبات بين مكونات الشعب السوري، ويتم تدريس هذا المنهاج في آلاف المدارس في المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية.

إن ما تقوم به الدولة التركية من عربدة في الشرق الأوسط، واحتلالها لأراضي دول ذات سيادة، بذاتها مرات، أو بدعمها للقوى الإرهابية الموصوفة للقيام بذلك، مرات أخرى، تتطلب من جميع القوى والحركات السياسية والشعوب المحبة للحرية والعدالة الوقوف في وجهها، وتأسيس موقف مبدئي ضدها، كما إننا ندعم حملة، كفى للعزلة، الفاشية والاحتلال. لقد حان وقت الحرية، وننضم إليها بكل مكان.

الأحزاب الموقعة:

- هيئة التنسيق الوطنية-حركة التغيير الديمقراطي

- حزب الاتحاد الديمقراطي

- حزب الاتحاد السرياني

- حزب السلام الديمقراطي الكردستاني

- الاتحاد الليبرالي الكردستاني

- حزب الشيوعي الكردستاني

- البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا

- الحزب الديمقراطي الكردي السوري

- الحزب اليساري الكردي في سوريا

- الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا

- حزب التجمع الوطني الكردستاني

- حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني

- حركة التجديد الكردستاني

- اتحاد الشغيلة الكردستاني

- الهيئة الوطنية العربية

- حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا

- حزب الخضر الكردستاني

- حزب الوفاق الديمقراطي

- حركة الاصلاح- سوريا

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

- الحزب الآشوري الديمقراطي

- حزب التآخي الكوردستاني

- حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا

- الاتحاد الوطني الحر- روجافا

- تيار المستقبل الكردستاني

- حركة المجتمع الديمقراطي

- مؤتمر ستار

- حزب المحافظين الديمقراطي

- حزب النضال الديمقراطي".

(سـ)