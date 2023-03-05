​​​​​​​أحزاب وحركات سياسية تعزي بوفاة الشخصية الوطنية حكم خلو- تم التحديث  

تقدم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وحزب الخضر الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي بالعزاء لعائلة وذوي ورفاق الشخصية الوطنية وعضو هيئة أعيان شمال وشرق سوريا، والرئيس المشترك الأسبق للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، حكم خلو، عبر برقيتي تعزية نشرت على معرفاتهما الرسمية.

ووافت المنية حكم خلو، المنحدر من قرية كولا في ريف الدرباسية، صباح اليوم الأحد؛ إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز الـ 64 عاماً.

وجاء في نص برقية حزب الخضر الديمقراطي: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأستاذ والرفيق حكم خلو سليل عائلة خلو الوطنية.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم باسم حزبنا، بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد وذويه ورفاق دربه وشعبنا المناضل.

معاهدين السير على خطا النضال إلى حين تحقيق أهدافنا المشتركة التي ناضلنا من أجلها وما زلنا، ليتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ويلهمنا ورفاق دربه الصبر والسلوان".

أما برقية حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) فجاء في نصها:

"تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشخصية الوطنية وعضو مجلس إدارة هيئة الأعيان المهندس حكم خلو والذي شغل منصب الرئيس المشترك السابق للمجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD وفي الوقت الذي نعزي أنفسنا على هذه الخسارة الأليمة فإننا نتوجه بخالص العزاء لعائلة الفقيد وأسرته ورفاقه آملين أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ويعد حكم خلو أحد مؤسسي الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة (إقليم الجزيرة حالياً) في عام 2014، وتولى مهمة أول رئيس مشترك للمجلس التشريعي في المقاطعة، كما أنه أول المساهمين في كتابة صياغة العقد الاجتماعي بمقاطعة الجزيرة.

كما جاء في برقية حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM):

ببالغ الحزن والأسى تلقينا في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نبأ وفاة الشخصية الوطنية المهندس حكم خلو الذي ينتمي إلى عائلة وطنية لها باع طويل مع نضال حركة حرية كردستان وكان يعتبر من الشخصيات الاجتماعية والوطنية نتيجة دوره البارز في تمتين العلاقات بين جميع العشائر في إقليم الجزيرة وكان عضواً في هيئة الأعيان لشمال وشرق سوريا.

لذا نتقدم بأحر تعازينا ومواساتنا للعائلة الوطنية ولشعبنا الكردي وكل مكونات شمال وشرق سوريا بهذا المصاب الجلل".

(أم)

ANHA