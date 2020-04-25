​​​​​​​أحزاب كردية: نناشد الأخوة في جنوب كردستان بعدم الانزلاق في ألاعيب تركيا

يحاول الاحتلال التركي خلق اقتتال كردي – كردي، واستغلال قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في حصار مناطق الدفاع المشروع "قنديل"، وسط ذلك تعالت النداءات والمطالب من الشعب الكردي لتجنب الاقتتال والحذر من المخططات الاحتلالية لجغرافية كردستان.

وفي مقاطعة الشهباء أدلت أحزاب وكتل سياسية كردية ببيان إلى الرأي العام، وجهت خلاله نداءها إلى حكومة إقليم جنوب كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم الوحدة الكردية.

البيان قرئ في ساحة مخيم برخدان لمُهجّري عفرين، من قبل الناشطة السياسية إلهام محمد.

البيان دعا باشور كردستان إلى عدم الانزلاق في ألاعيب الدولة التركية، ودعا أيضاً جميع الأطراف إلى الوحدة والتكاتف وتلبية الدعوة لعقد المؤتمر الوطني الكردستاني.

وجاء فيه أيضاً " في الوقت الذي تنشغل فيه كافة دول العالم بمكافحة فيروس كورونا، وبالرغم من طلب الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في كافة المناطق المتنازعة حول العالم لتوحيد الجهود لحماية البشرية من جائحة (كوفيد 19).

في إقليم كردستان واستمراراً لسياساتها العدائية تجاه شعوب المنطقة، تقوم تركية بقصف المدنيين في مخيم مخمور وشنكال ومناطق الدفاع المشروع، ولتثبيت هيمنتها على إقليم كردستان تقوم ببناء العديد من القواعد العسكرية والاستخباراتية".

تحضيرات لهجوم على مناطق الدفاع المشروع

ولفت البيان إلى استعدادات تركية لشن هجوم على قنديل "والآن تتحضر لهجوم جديد على مناطق الدفاع المشروع لحركة التحرر الكردستانية وخاصة جبال قنديل، ولأنها عاجزة عن القيام بذلك وحدها، تحاول إشراك قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في تلك الهجمات، كما فعلت سابقاً، وإن تمركز قوات PDK في زينه ورتي تصبّ في خانة هذه التحضيرات المعادية للشعب الكردي وقوات حماية الشعب".

لغة الحوار

وناشدت الأحزاب والكتل السياسية في الشهباء " الأخوة في جنوب كردستان بعدم الانزلاق إلى ألاعيب الدولة التركية، والاستحكام إلى لغة المنطق والحوار والاستماع إلى نداءات الشعب الكردي المطالبة بحل الخلافات الداخلية وترتيب البيت الكردي وتجنب الاقتتال الداخلي، وحماية المكتسبات في جنوب كردستان وغربها التي تحققت بدماء الآلاف من الشهداء وتجنيب شعوب المنطقة معارك جديدة نتيجة أطماع اردوغان العثماني وحزبه AKP.

فالشعب الكردي في جميع الأجزاء يتشارك المصير الواحد، وله عدو واحد، فإذا استطاعت الدولة التركية القضاء على حزب العمال الكردستاني، فليعلم الجميع أن الدور آتٍ الى أحزاب جنوب كردستان، لذا فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الوحدة والتكاتف في هذه الظروف التاريخية التي يعاد فيها ترتيب المنطقة من جديد، وعلى الجميع تلبية دعوة KNK وقسد في انعقاد المؤتمر الوطني الكردستاني، وأن نكون لائقين بدماء الشهداء، وتحقيق طموحات شعبنا في الحرية والديمقراطية".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تنادي بوحدة الشعب الكردي.

(ل ش/سـ)

ANHA