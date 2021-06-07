​​​​​​​أحزاب الوحدة الوطنية تستنكر تحالف PDK مع الاحتلال التركي

وأدلي بالبيان في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني بمشاركة العشرات من أعضاء ومسؤولي أحزاب الوحدة الوطنية الكردية في إقليم الفرات.

ونظمت أحزاب الوحدة الوطنية في إقليم الفرات تجمّعًا في ساحة المرأة بمدينة كوباني، للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدرته الأحزاب السياسية بهذا الصدد من قبل عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري كيلو عيسى باللغة الكردية.

أحزاب الوحدة الوطنية أدانت في مستهل بيانها هجمات الاحتلال التركي ضد مخيم مخمور للنازحين ومناطق الدفاع المشروع.

ونوه البيان إلى أن الدولة التركية تسعى إلى إبادة الشعب الكردي منذ العهد العثماني وحتى يومنا الراهن، وأضاف "يواصل جيش الاحتلال التركي هجماته الوحشية ضد جبال كردستان بموافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني. والأمر المؤسف أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبدلًا من التصدي لوحشية دولة الاحتلال التركي والدفاع عن سيادة جنوب كردستان، يشارك جيش الاحتلال التركي في جرائمه".

وجاء في البيان أيضًا: "في الخامس من شهر حزيران عام 2021، تحركت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة متينا بهدف التضييق على قوات الكريلا، ما أسفر عن فقدان 5 من مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن هذا الحدث كان مخططًا مدروسًا من قبل الجيش التركي، الذي استهدف سيارتهم، وكان قد تم مسبقًا الإعداد لاتهام قوات الكريلا، إن هذا المخطط خطير جدًّا يستهدف مكتسبات الشعب الكردي في جنوب كردستان ويجب الحذر منه".

أحزاب الوحدة الوطنية استنكرت تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع المحتل التركي ضد قوات الكريلا، وناشدت أبناء الشعب الكردي وقواه السياسية والمجتمع المدني وبشكل خاص الشعب الكردي في جنوب كردستان وقواه السياسية بأداء مسؤولياتهم التاريخية، والتصدي لمخططات الاحتلال التركي في جنوب كردستان.

كما دعت الأحزاب حكومة إقليم جنوب كردستان إلى حماية مكتسبات الشعب الكردي من الاحتلال التركي واعتبار الدولة التركية دولة محتلة.

م ع

ANHA