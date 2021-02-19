​​​​​​​أحزاب الوحدة الوطنية الكردية: نشدد مرة أخرى على حرصنا الشديد لإنجاح مبادرة وحدة الصف الكردي

وجاء ذلك عبر بيان كتابي أصدرته أحزاب الوحدة الوطنية الكردية في سوريا، اليوم، قالت فيه:

"منذ انطلاقة الحراك الثوري في عموم سوريا في أواسط آذار ٢٠١١ ومن ثم انطلاقة ثورة روج آڤا في ١٩ تموز ٢٠١٢ سعينا دائماً نحن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية في سوريا بغض النظر عن تواجدنا في هياكل سياسية عدة سابقاً إلى ترتيب البيت الكردي ووحدة الخطاب السياسي بين أحزاب الحركة الكردية في سوريا لمواجهة الصعاب والمخاطر التي استهدفت وجودنا كشعب على أرضه التاريخية.

ونحن على أبواب الدخول للعام الحادي عشر لانطلاق هذه الثورة وما قدمه أبناؤنا وبناتنا في قواتنا العسكرية من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وآخرها قوات سوريا الديمقراطية من تضحيات عظيمة ومشرفة في وجه الإرهاب والاحتلال يجعلنا أكثر تمسكاً وإلحاحاً في وحدة الصف الكردي السوري لمواجهة المرحلة التي نعيشها والتي نعتبرها مرحلة مصيرية لأي استحقاق سياسي ودستوري لشعبنا الكردي وعموم سوريا.

إن المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية لوحدة الخطاب السياسي بيننا وبين المجلس الوطني الكردي في سوريا وبدعم من حكومة الولايات الأمريكية المتحدة وأصدقاء آخرين كانت خطوة في الاتجاه الصحيح لتجاوز الأخطاء السابقة والانطلاق نحو غد متين لضمان مستقبل شعبنا في روج آفا، فرغم العقبات واختلاف الرؤية والأطروحات بيننا وبين الأحزاب في المجلس الوطني الكردي في سوريا في بعض الأمور الخلافية إلا أننا استطعنا تجاوز الكثير من العقبات وقدمنا الكثير من التساهل لما فيه المصلحة العامة وندعو السادة في المجلس الوطني الكردي أيضاً لتقديم التساهل فيما تبقى من خطوات لإنجاح هذه المبادرة التي يتطلع إليها أبناء شعبنا بتفاؤل وأمل كبيرين.

إننا في أحزاب الوحدة الوطنية الكردية في سوريا نؤكد ونشدد مرة أخرى على حرصنا الشديد لإنجاح مبادرة وحدة الصف الكردي والخطاب السياسي لما فيه خير شعبنا وسوريا بشكل عام".

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ANHA