​​​​​​​احتراق صهريج مياه في مدينة الحسكة وإصابة سائقه بحروق بليغة

أفاد مراسلنا من مدينة الحسكة، باحتراق صهريج مخصص لنقل المياه، على الطريق الواصل بين دوار الإطفائية ودوار الصناعة في المدينة، وذلك على خلفية انفجار وقع داخل المحرك لدى صيانته من قبل السائق.

ووفق للمشاهد التي التقطها مراسلنا فإن الحريق خلّف أضراراً مادية كبيرة في الصهريج، فيما تعرض السائق لحروق بليغة نقل على إثرها إلى مشفى الشعب في المدينة.

من جهتها سارعت فرق الدفاع المدني في المدينة إلى إطفاء الحريق المندلع بالصهريج، وسط طوق أمني فرضته قوى الأمن الداخلي حول مكان الحادثة.

وحسب سجلات المشفى فإن السائق المصاب هو هاني قاسم وليد، من مواليد عام 1986.

فيما أكد الأطباء في المشفى أن حالته حرجة، ووصلت نسبة حروقه إلى 80 بالمئة من كامل جسده.

(أم)

ANHA