​​​​​​​احتراق مخيم للاجئين السوريين في لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنّ الحريق جاء عقب "مشادّة" بين أحد أفراد عائلة لبنانية و"عمال سوريين"، وأضافت أنّ شباباً آخرين من الأسرة اللبنانية "أضرموا النار في بعض خيام اللاجئين".

كما أكّدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اندلاع حريق كبير في مخيم في منطقة المنية شمال البلاد، وقالت إنّ بعض الجرحى نُقلوا إلى المستشفى دون أن تحدّد العدد.

وقال المتحدّث باسم المفوضية، خالد كبارة، لوكالة فرانس برس :إنّ "الحريق امتدّ إلى جميع الخيام" المصنوعة من الألواح البلاستيكية والخشب، مؤكّداً أنّ المخيم يأوي حوالي 75 عائلة.

وأضاف كبارة إنّ بعض العائلات هربت من المنطقة خوفاً، لأنّه كان هناك أيضاً أصوات انفجارات، نتيجة انفجار عبوات الغاز المنزلية".

وتسجّل الأمم المتحدة نحو مليون لاجئ سوري في لبنان الذي يقول إنّه يستضيف نحو 1.5 مليون.

(س ر)