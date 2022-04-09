​​​​​​​احتراق محطة وقود على طريق إعزاز - النده

وحسب مصادر، فقد احترقت اليوم محطة وقود الهرم الحديثة بشكل كامل، والتي تقع قرب دوار القلعة على طريق مدينة إعزاز وقرية النده.

وقالت المصادر إن أصابع الاتهام متجهة نحو المرتزق، عبد الباسط الصفو، المتزعم في مرتزقة "الجبهة الشامية" التابعة للاحتلال التركي، صاحب محطة وقود القلعة شرق مدينة إعزاز، وذلك بسبب قيام محطة الهرم بمنافسته ببيع المحروقات بسعر أقل.

ويستمر الفلتان الأمني في المناطق التي تحتلها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من عفرين وسري كانيه وكري سبي وجرابلس والباب، حيث لا يمر يوم إلا ويرتكب الاحتلال التركي ومرتزقته في تلك المناطق الجرائم من قتل واختطاف وسرقة ونهب وتفجيرات.

(ف)

ANHA