انتشرت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق في محيط مبنى المحافظة في مدينة السويداء ونصبت قناصتها على أسطح المواقع الحكومية في المدينة بعد تصاعد رقعة الاحتجاجات وتوافد أعداد كبيرة من الأهالي إلى المدينة وتطور هتافات المتظاهرين بعد أن كانت احتجاجية ضد حكومة دمشق والوضع المعيشي وأصبح المتظاهرون يهتفون لإسقاط "رأس النظام السوري بشار الأسد"، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقبل قليل تصاعدت رقعة الاحتجاجات في مدينة السويداء، جنوب سوريا، إذ رصد المرصد السوري نحو 20 نقطة احتجاج في مناطق متفرقة من المدينة وريفها وهي “أمام مقر عين الرمان بمدينة السويداء – طريق الشرطة العسكرية وسط السويداء وبلدات وقرى نمرة – أم ضبيب – شقا – مجادل – عريقة- صميد -أم حارتين – خلخلة – طريق دمشق السويداء عند قرية حزم – أم الزيتون – الغارية” بالإضافة إلى وجود أكثر من 7 مناطق في ريف السويداء تشهد احتجاجات على قرارات حكومة دمشق الأخيرة بإبعاد نحو 600 ألف بطاقة ذكية للأهالي عن الدعم، في ظل الواقع المعيشي المتردي.

(ل د)