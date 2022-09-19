​​​​​​​احتجاجات شعبية غاضبة في السويداء ضد حكومة دمشق

شهدت السويداء، اليوم الاثنين، احتجاجات غاضبة، شارك فيها العشرات من المواطنين تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية التي يعانون منها، حيث قطع المحتجون الطريق المحوري بالتزامن مع قطع أوتستراد دمشق – السويداء قرب قرية حزم شمالي السويداء.

وبحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن المشاركين في الاحتجاج أعطوا مهلة "لمحافظ السويداء" وحكومة دمشق لتأمين الاحتياجات الضرورية مثل مواد المازوت والبنزين والغاز وعودة المياه لمنازل المواطنين خلال الأيام القادمة، مهددين بتصعيد الاحتجاجات بحال لم يتم تلبية مطالبهم.

وأمس الأحد، دعا مجموعة من الناشطين عبر مواقع التواصل الافتراضي، أهالي العديد من المدن والقرى في السويداء، للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية، والمطالبة بتحسين الخدمات من ماء وكهرباء ومازوت التدفئة وغيرها من الحقوق التي سلبت من المواطنين في المنطقة، حيث شهدت المنطقة احتجاجات على ما تسمى "انتخابات المجالس المحلية"، وإغلاق مركزين انتخابيين.

(د ع)