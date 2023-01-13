تجمع المئات من أبناء مدينة جاسم بريف درعا في مظاهرة غاضبة؛ مطالبين فيها بـ "إسقاط النظام" و "الإفراج عن المعتقلين" في سجون قوات حكومة دمشق و"طرد الميليشيات الإيرانية" من المنطقة.

يأتي ذلك، في ظل مراوغة حكومة دمشق وعدم الإيفاء بوعودها منذ إجراءها "التسويات" عام 2018.

وتشهد درعا سلسلة من المظاهرات في عدد من مدن وبلداتها مثل، جاسم، والمزيريب، وغباغب، والصنمين، وداعل، وتل شهاب، حيث تطالب فيها الاحتجاجات بـ "إسقاط النظام" و"الإفراج عن المعتقلين"، وسط استمرار حكومة دمشق بتجاهل مطالب الشعب وتدهور أوضاعه المعيشية في عموم مناطق سيطرته.

ويحذر مراقبون من استمرار حكومة دمشق في تعنتها وتجاهلها الحل الحقيقي للأزمة السورية، لافتين إلى أن الوضع الاجتماعي هناك بات أقرب ما يكون إلى الانفجار في ظل الجوع والفقر والانهيار الاقتصادي، كما لم يستبعدوا أن يتسبب ذلك بانفجارات اجتماعية جديدة.

(د ع)