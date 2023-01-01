​​​​​​​احتجاجات في روجهلات وإيران والقوات الإيرانية تواجهها بالنيران

ففي مدينة جوانرو بمحافظة كرمانشاه، منعت قوات الأمن التابعة للدولة الإيرانية، إقامة أربعينية 7 ممن فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات، في حين أفادت وكالة روج نيوز بفقدان الشاب "برهان الياسي" لحياته إثر إصابته برصاص مباشر.

وتجمع حشد كبير من المواطنين، أمس السبت، في مقبرة "حسن كاير" في جوانرو؛ للمشاركة في مراسم تشييع جثمان المتظاهر "الياسي" البالغ من العمر 22 عاماً.

وأغلق عدد من سكان جوانرو بعض شوارع المدينة بإشعال النار، مرددين هتافات مناهضة للدولة، حيث استمرت المظاهرات حتى ساعات متأخرة من ليل السبت.

كما خرج أهالي مدينة سنندج، مركز إقليم كردستان إلى الساحات؛ دعماً لأهالي جوانرو، وسط ترديدهم هتافات مناهضة للدولة الإيرانية، وأغلقوا عدة مناطق بالمدينة.

وفي مدينة سميرم التابعة لمحافظة أصفهان، وبعد يومين من أربعينية المتظاهر علي عباسي، تجمع عدد من الأهالي أمام مكتب القائمقام، ورددوا هتافات مناهضة للدولة.

وتعرضت مظاهرة سميرم في الساعات الأخيرة من أمس السبت، لهجوم وإطلاق نار من قبل قوات الأمن الإيرانية، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بمقتل أحد عناصر الأمن خلال اشتباك مع محتجين في سميرم.

وقد استمرت أصوات إطلاق النار من قبل القوات الأمنية في مناطق متفرقة من المدينة حتى وقت متأخر من ليل السبت، كما شهدت مدينة أصفهان احتجاجات أيضاً.

وفي مناطق متفرقة من طهران، بما في ذلك ستارخان، وبونك في الغرب والشمال الغربي من طهران، وكذلك طهران بارس في شرق العاصمة، انطلقت هتافات مناوئة للممارسات القمعية للدولة الإيرانية.

في حين ردد المحتجون في كرمدره كرج هتافات مناهضة للدولة الإيرانية. وهتف عدد من الأهالي من داخل منازلهم ومجمعاتهم السكنية بـ "الموت للديكتاتور"، و"الموت لقاتل الأطفال".

وشهدت مناطق متفرقة من مشهد احتجاجات واسعة، وسط ترديد المحتجين لشعارات مناهضة للدولة الإيرانية.

(ي م)