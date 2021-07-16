​​​​​​​احتجاجات في إيران نتيجة تفاقم أزمة المياه والكهرباء في البلاد

واندلعت احتجاجات في الشوارع ليلاً بسبب نقص حاد في المياه جنوب غرب إيران الغني بالنفط، وذلك وفقاً لمنافذ إخبارية ومقاطع فيديو إيرانية نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ موجة جفاف تشهدها منذ 50 عاماً.

وأظهرت مقاطع فيديو متظاهرين يشعلون النار في إطارات لإغلاق طريق وشوهدت قوات الأمن تحاول تفريق الحشود بينما سمع صوت بعض الطلقات.

وقال متظاهر مسنّ في شريط فيديو بثه موقع أسرجونوب الإخباري الإقليمي "على التلفزيون الحكومي أن ينقل ما نقوله وأن يظهر صورة الجواميس التي هلكت بسبب نقص المياه".

في أيار، حذّر وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، من نقص المياه في الصيف، قائلاً إن هذا العام هو "واحد من أكثر الأعوام جفافاً منذ 50 عاماً".

وأدى نقص المياه إلى انقطاع التيار الكهربائي، وكانت هناك مسيرات احتجاجية في عدة مدن الأسبوع الماضي، وخلال بعض الاحتجاجات، عبّر الناس عن غضبهم من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، مرددين هتافات "الموت للديكتاتور" و "الموت لخامنئي".

وفي الأسابيع الأخيرة، نظم آلاف العمال في قطاع الطاقة الإيراني الرئيس احتجاجات مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل في حقول الغاز الجنوبية وبعض المصافي في المدن الكبرى.

وتزايدت احتجاجات العمال والمتقاعدين منذ شهور، وذلك مع تزايد سخط الناس من الوضع الاقتصادي الذي يعاني من تضخم بأكثر من 50٪، وارتفاع معدلات البطالة، حيث اشتكى بعض العمال من عدم دفع أجورهم.

(م ش)