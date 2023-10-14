​​​​​​​احتجاجات في أوروبا ضد الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا

تضامن اليوم، المئات من الجالية الكردية في دولة النمسا، والعشرات من الناشطين والسياسيين النمساويين مع أهالي شمال وشرق سوريا، عبر مظاهرات شهدتها مدينتا إنسبروك، وبريجنتس، منددة بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

حمل المشاركون في الاحتجاجات أعلام حركة المجتمع الديمقراطي، وأعلام وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، وصور لضحايا الجرائم التركية، وكذلك يافطات تحمل عبارات مطالبة بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا وردع تركيا، كتبت باللغات الإنكليزية والنمساوية.

وشهدت الفعالية توزيع منشورات تضمنت الجرائم التي ارتكبتها تركيا في هجماتها الأخيرة على شمال وشرق سوريا، وكذلك بحق القائد عبد الله أوجلان.

ونظمت الفعالية الاحتجاجية في مدينة إنسبروك، بمبادرة من مركز المجتمع الديمقراطي الكردي، أمام برلمان ولاية تيرول النمساوية.

وعقب الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدث عضو مركز المجتمع الديمقراطي في مدينة إنسبروك، إيبو وان، شدد فيها على أهمية الفعاليات والنشاطات في أوروبا لتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق الشعب في شمال وشرق سوريا، ونوّه إلى المقاومة التي يبديها أهالي المنطقة في وجه تلك الهجمات والجرائم.

فيما سلطت عضوة منصة الدفاع عن روج آفا Defend Rojava))، نورا أحمد الضوء على الصمت الدولي حيال هجمات تركيا على شمال وشرق سوريا، واتخاذ القوى الدولية وبينها النمسا سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجيتها في التقرب للمعاير الانسانية والقوانين الدولية.

وفي مدينة بريجنتس النمساوية، تضامن ممثلو حزب الحرية في نمسا FPO))، مع الفعالية الاحتجاجية التي نظمها الكردستانيون في ساحة بوتبوهل Leutbûhel) ) في المدينة، التي شارك فيها المئات من الجالية الكردية وعدد من اصدقائهم النمساويين.

وخلال هذه الفعالية المنددة بالهجمات، تحدث عضو مركز المجتمع الديمقراطي الكردي في مدينة بريجنتس النمساوية، مراد منذر، وكذلك عضوة مجلس عوائل الشهداء، كوليه تمي.

سرد فيها المتحدثون سلسلة من جرائم دولة الاحتلال التركي بحق الشعب الكردستاني، ركزوا فيها على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب في شمال وشرق سوريا، والتي ارتكبت مؤخراً خلال تشرين الأول الجاري من قصف للبنية التحتية والمرافق الحيوية، والقوات الأمنية.

ودعوا فيها الشعب الكردستاني في أوروبا وأصدقاءه إلى تصعيد النشاطات والتحركات والمساعي لتشكيل ضغط سياسي وإعلامي على القوى والمنظمات الدولية لتحمّل مسؤولياتها وتشكيل رأي عام ضد الجرائم التركية.

وشهدت مناطق الإدارة الذاتية في شمال شورق سوريا منذ 4 تشرين الأول الجاري، تصعيد دولة الاحتلال التركي من استهدافها براً وجواً، مستهدفة البنية التحتية والمرافق الحيوية، أدى لاستشهاد 47 شخصاً، وإصابة 59 آخرين، وخروج أكثر من 16 مؤسسة خدمية عن خدمة المواطنين، وحرمان أكثر من 2 مليون نسمة من أهالي إقليم الجزيرة من الكهرباء والمياه.

(أ م)