​​​​​​​احتجاجات السويداء متواصلة لليوم الـ 55 على التوالي

تجمّع العشرات من أهالي السويداء، اليوم، في ساحة السير "الكرامة"، للتأكيد على مطالبهم من الاحتجاجات المستمرة منذ 55 يوماً.

ورفع المحتجون والمحتجات يافطات كتب عليها: "خروج كافة القوات الأجنبية وتطبيق قرار 2254"، "الدين لله والوطن للجميع"، "عين عيسى، ديريك، عامودا، تل رفعت.. دمنا واحد".

ولا يزال أهالي السويداء يؤكدون على مطالبهم الأساسية في ظل استمرار حراكهم قرابة شهرين التي تتمحور حول تنحّي الأسد وإسقاط حكومته، وتطبيق القرار الدولي 2254، وتحقيق انتقال سياسي، والإفراج عن المعتقلين، وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

(د ع)