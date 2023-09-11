​​​​​​​احتجاجات السويداء متواصلة بالتأكيد على القرار 2254

في ظل استمرار احتجاجات السويداء في أسبوعها الرابع، تجمّع العشرات من الأهالي في ساحة السير "الكرامة" وسط السويداء، للتأكيد على المطالب الداعية إلى التغيير السياسي وتنفيذ القرار الدولي 2254 وتعزيز مفهوم اللامركزية، وبناء جسم وطني ديمقراطي، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون حكومة دمشق، وتنحي الأسد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأظهرت مقاطع مصورة ترديد المحتجين والمحتجات عبارة "حلّك تفهمها هالمرة.. ضب غراضك وارحل عنا"، مع فن الهولية، أو ما يسمى "الحبل المودع" والتي هي إحدى الدبكات الشعبية المميزة في "جبل العرب"، ولها ألحان وأشعار وأوزان خاصة بها.

ومنذ 20 آب تستمر الاحتجاجات في السويداء وبعض البلدات المحيطة مع إغلاق مراكز "حزب البعث" وقطع للطرقات، ويطالب المحتجون بتغيير سياسي و"إسقاط النظام"، كما يعبّرون عن استيائهم لما وصلت إليه البلاد؛ من تدهور كبير في الواقع الاقتصادي وتجاهل حكومة دمشق وتقاعسها عن القيام بأي تحرك لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، بعد انهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع كبير شهدته أسعار المواد الأساسية.

(د ع)