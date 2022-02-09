​​​​​​​احتجاجات السويداء مستمرة.. وقوات دمشق تستقدم تعزيزات عسكرية إلى المنطقة

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أهالي في قرية مجادل بريف السويداء عمدوا إلى قطع الطريق المؤدية إلى مدينة السويداء، بالإضافة إلى قيام أهالي بلدة نمرة بقطع الطرقات والسماح لعمال القطاع الخاص والمدرسين وطلاب المدارس والجامعات بالمرور، يأتي ذلك في إطار استمرار الاحتجاجات في السويداء لليوم الرابع على التوالي ضد حكومة دمشق وسياساتها ومعلومات عن نية المحتجين التوجه إلى ساحة السير في مدينة السويداء للاحتجاج.

في حين علم المرصد السوري، بأن تعزيزات عسكرية لقوات حكومة دمشق، وصلت ليلًا إلى مركز مدينة السويداء، في ظل ما تشهده المحافظة من حراك سلمي ضدها.

ومنذ ثلاثة أيام، تشهد مدينة السويداء احتجاجات واسعة للأهالي ضد حكومة دمشق، إثر قرارها الأخير باستبعاد بعض الشرائح من "الدعم الحكومي" في ظل الواقع المعيشي المتدهور.

وتطورت الاحتجاجات إلى أن وصلت إلى الهتاف بـ "إسقاط رأس النظام السوري بشار الأسد" والمطالبة بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي ينص على الانتقال السياسي في سوريا.

(ش ع)