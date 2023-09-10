​​​​​​​احتجاجات السويداء مستمرة لأسبوعها الرابع على التوالي

دخلت احتجاجات السويداء اليوم، أسبوعها الرابع على التوالي، حيث خرج العشرات من المحتجين اليوم، في ساحة السير "الكرامة" وسط المدينة، مرددين شعارات تؤكد على مطالبهم بالتغيير وفق القرار الدولي 2254، وتنحّي بشار الأسد، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحملت بعض اليافطات التي رفعها المحتجون "نريد بناء دولة المواطنة والقانون"، "الحرية للمعتقلين"، "نطالب بالقرار 2254"، "الحياة حق ونريد حرية – كرامة – عدالة اجتماعية".

كما تجمّع العشرات من النساء، مرددات هتافات تؤكد على مطالب الاحتجاجات المندلعة منذ 20 آب الماضي، والتي تدخل يومها الـ 22.

(د ع)