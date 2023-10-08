​​​​​​​احتجاجات السويداء في حالة جمود

دخلت الاحتجاجات في السويداء يومها الـ 51 على التوالي دون أي تغيير يُطرأ، إذ يستمر أهالي السويداء بالخروج وترديد الشعارات التي تتضمن مطالبهم بإسقاط النظام وتطبيق القرار الأممي 2254 والإفراج عن المعتقلين.

وبداية انطلاق الاحتجاجات كانت أحد أهم المطالب التي كان يدعو إليها المحتجون هو سوريا لامركزية كحل لإنهاء معاناة السوريين، إلا أن هذا المطلب سرعان ما اختفى من يافطات المحتجين.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الاحتجاجات واقتصارها فقط على ترديد الشعارات ورفع اليافطات لن تؤتي أي نتيجة على أرض الواقع في ظل غياب أي خطة عمل واضحة يستطيع بها أهالي المنطقة التفاوض بها مع حكومة دمشق.

ويضيف المراقبون أن الاحتجاجات وبعد مرور أكثر من شهر ونيف على انطلاقها، دخلت حالة روتينية أقرب ما تكون إلى الجمود، وتحولت إلى حراك اعتيادي لن يغير في الوضع الحالي شيئاً.

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات عمدت حكومة دمشق وقواتها الأمنية عدم الاحتكاك مع المحتجين والمحتجات أو الاشتباك معهم، مستخدمة أسلوب التجاهل والتغافل، مع تشديد قبضتها الأمنية وحملات الاعتقال في المناطق السورية الأخرى الواقعة تحت سيطرتها.

(د ع)