​​​​​​​احتجاج للنساء في حلب تنديداً باستهداف طاقم فضائية JIN TV

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، أول أمس الأربعاء (23 آب)، سيارةً تابعة لفضائية JIN TV في مقاطعة قامشلو شمال وشرق سوريا، على الطريق الواصل بين قامشلو وعامودا، أسفر عن استشهاد عضو الفضائية نجم الدين فيصل وإصابة المراسلة دليلة عكيد.

وتنديداً بالاستهداف، احتجّت العشرات من عضوات مؤتمر ستار، وممثلات عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية، والمجالس والكومينات أمام مركز مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود بحلب.

تخلل الاحتجاج، تنديد عضوة منسقية مؤتمر ستار، روشين موسى، بهجوم الاحتلال التركي الذي طال سيارة طاقم فضائية JIN TV، وأكدت أن الاحتلال يستهدف الصحفيات والصحفيين لتخفي انتهاكاته وجرائمه".

ودعت المؤسسات الإنسانية الحقوقية إلى الخروج عن صمتها، وأداء مسؤوليتها حيال هذه الجرائم، وألا تكون شريكة المحتل التركي في قتل الشعب.

وأكدت أن نساء حلب سيرفعن من وتيرة نضالهن في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بترديد شعار "JIN JIYAN AZADI".

(ن ش/ف)

ANHA