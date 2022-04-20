​​​​​​​احتفالية رأس السنة الإيزيدية (الأربعاء الأحمر) تنطلق في ناحية عامودا

وبمناسبة عيد الأربعاء الأحمر الذي يصادف الأربعاء الأول من نيسان بحسب التوقيت الشرقي (رأس السنة الإيزيدية)، نظم اليوم، البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، احتفالية في قرية قزلاجوخ التابعة لناحية عامودا بمقاطعة قامشلو.

يشارك في الاحتفالية المئات من الإيزيدين المتزيّنين بأزيائهم الفلكلورية، بالإضافة إلى وفود من مكونات إقليم الجزيرة من الكرد والعرب والسريان، وممثلين عن الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، وقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية المرأة، وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وشيوخ العشائر العربية والكردية، بالإضافة إلى عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والاجتماعية.

وحسب اللجنة التحضيرية، فإن برنامج الاحتفالية يتضمن إلقاء كلمة باسم الرئاسة المشتركة للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، سليمان حمو وليلى مهو.

بالإضافة إلى عرض عدة دبكات تراثية خاصة بالمجتمع الإيزيدي من قبل كل فرقتي (الشهيد زردشت، آزدا إيزيدخان)، إلى جانب تقديم عدة فقرات غنائية من قبل فرقة (آزدا إيزيدخان، الفنانين باران دلبهار ودانيش بوطان ونسرين بوطان.

(كروب/ س ر)

ANHA