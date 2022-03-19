​​​​​​​احتفالية لزوجات الشهداء في الحسكة بمناسبة نوروز

نظم مجلس عوائل الشهداء، بالتنسيق مع جمعية آمال لرعاية حقوق الطفل والمرأة في مدينة الحسكة، احتفالية لزوجات الشهداء بمناسبة عيد نوروز المصادف لـ 21 آذار، وذلك في مطعم (طيفور) بالمدينة.

حضر الاحتفالية بالإضافة إلى زوجات الشهداء، العشرات من نساء المدينة وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني في الإدارة الذاتية، والتنظيمات النسائية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، لتستمر بعقد حلقات الدبكة على وقع أغاني قدمتها فرقة تل تمر.

وباركت الإدارية في جمعية آمال ليلاف حسين في حديث لوكالتنا نوروز 2022 على عموم العالم، والنساء بشكل خاص، وقالت "نظمنا احتفاليات في المدن كافة لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الشعب".

مضيفة "احتفالية اليوم كانت في مدينة الحسكة، لزوجات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أن تعيش شعوب المنطقة بسلام".

وتمنت ليلاف حسين في نهاية حديثها، أن يعم الأمن والأمان شمال وشرق سوريا بقدوم نوروز 2022.

(ف)

ANHA