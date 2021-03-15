​​​​​​​احتفالية لأطفال كوباني استقبالًا لعيد نوروز

الحفل أقيم في مركز باقي خدو للثقافة والفن بحضور العشرات من الأطفال اليتامى وأطفال الشهداء.

كما شاركت في الحفل عضوات المؤسسات والمراكز الخدمية والإدارية في مقاطعة كوباني.

بدأ الحفل بإلقاء إدارية وقفة المرأة الحرة في مقاطعة كوباني، أمينة محمد، كلمة قالت فيها "خلال ثلاث سنوات استطاعت وقفة المرأة الحرة تقديم خدمات عدة لدار الأيتام لضمان مناخ آمن للأطفال يضمن حقوقهم، وتأمين كافة متطلباتهم".

وأضافت: يقع على عاتقنا في هذه المرحلة إسعاد الأطفال الذين فقدوا أسرهم نتيجة الحرب وتنظيم احتفاليات كل فترة لهم.

وتخّلل الحفل تقديم فرقة الأطفال التابعة لمركز الثقافة والفن عروضًا منوعة من الرقص والأغاني.

(م ع/س و)

ANHA