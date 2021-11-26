​​​​​​​احتفالية في تل براك بمناسبة ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني

وأقيمت الاحتفالية في ساحة المجلس العسكري في ناحية تل براك. وبدأ الاحتفال بكلمة القتها الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل براك أمينة خليف حيث باركت بهذه المناسبة على جميع المؤسسات المدنية والعسكرية حلول ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني وأشادت بدور الحزب في توعية وتحرير الشعوب وتقديم الكثير من التضحيات في سبيل رفع الظلم عن الشعوب عامة والشعب الكردي بشكل خاص، وقالت: "إن حزب العمال الكردستاني كان ولازال صوت الشعوب المضطهدة والمدافع عنها وما قام به الحزب وما يقوم به يقع في اطار الدفاع الذاتي امام وحشية الأنظمة المستبدة وعلى رأسها الاحتلال التركي".

تبع ذلك عرض مسرحي لفرقة المسرح القومي في الناحية والتي شارك فيها الممثل الكوميدي الشعبي بافي طيار.

تلاها إلقاء الادارية في مؤتمر ستار رسل حسن كلمة بهذه المناسبة استذكرت فيها دور الشهداء في تحرير المنطقة من إرهاب داعش، وقالت : نستذكر بهذه المناسبة العظيمة شهدائنا الذين سطروا بدمائهم ملاحم البطولة والنصر، ونستذكر بهذه المناسبة الشهداء الأوائل من شهداء حزب العمال الكردستاني اللذين رسموا طريق النضال والحرية بتضحياتهم".

تخلل الاحتفال الرقصات الشعبية العربية والكردية، على وقع الأغاني التي غناها الفنان مؤيد شويش وفرقة المركز الثقافي في تل براك بقيادة الفنان طلب الناضر.

(ع ع/ ل)

ANHA