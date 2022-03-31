​​​​​​​احتفالية في قامشلو بمناسبة أعياد الربيع

نظّمت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة مع مؤسسة التشارك من أجل السلام والحوار بالتعاون مع حركة الثقافة والفن الديمقراطي مزوبوتاميا حفلة فنية عن ثقافة مكونات المنطقة. بمناسبة شهر أعياد الربيع.

أقيم الحفل في الحديقة العامة في مدينة قامشلو، بحضور الأهالي من جميع المكونات، وفي الحفلة قدم الفنانون الكرد نسرين بوطان، دانيش بوتان، فرقة عندليب الفرات، الفنان الأرمني أبو غارين والفنان دلو دوغان أغاني عن فصل الربيع والشهداء.

في كل عام تحتفل شعوب شمال وشرق سوريا بأعياد الربيع مثل النوروز، أكيتو الخرستيان، الأربعاء الأحمر عيد المجتمع الإيزيدي، رغم هجمات الدولة التركية المحتلة المستمرة على المنطقة.

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ANHA