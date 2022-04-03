​​​​​​​احتفالية في مدينة قامشلو بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

نظم أهالي قامشلو في الحي الغربي احتفالية بمناسبة ٤ نيسان ميلاد القائد اوجلان، بحضور العشرات من الأهالي.

وزين مكان الاحتفالية بصور القائد اوجلان، فيما عقد المشاركون حلقات الدبكة مع ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد" و "يحيى القائد أوجلان".

وخلال الاحتفالية تحدث الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) في لمدينة قامشلو زين ايسلان، وباركت على جميع الشعوب حلول ميلاد القائد اوجلان مؤكدة انه بقدوم القائد أوجلان أصبح للشعوب المضطهدة إرادة وقوة. وقالت" لقد بعثنا بقدومك، ميلادك هو ميلادنا".

واختتمت الاحتفالية بفقرات غنائية من قبل الفنان مؤيد شويش، حيث عقد المشاركون حلقات الدبكة على وقع أنغامها.

(ل)

ANHA