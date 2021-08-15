​​​​​​​احتفالية في كوباني بحلول الذكرى السنوية الـ 38 لقفزة 15 آب

وشارك في الاحتفالية المئات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات وممثلين عن الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

وقبل البدء بالاحتفالية وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني فرحان كوباني الذي رحب بالحضور وبارك مرور الذكرى السنوية الـ 38 على كافة الشعب الكردي والقائد عبد الله أوجلان وعوائل الشهداء والكريلا.

وأشار فرحان كوباني إلى أن قبل 15 آب الدولة التركية كانت تظن أنها أبادت الكرد ولكن مقاومة الشهيد عكيد في جبال كردستان وإطلاقه للرصاصة الأولى أثبتت أن الكرد لا زالوا يقاومون الفاشية التركية ولا تزال تلك المقاومة مستمرة إلى الآن.

وقال فرحان إن "قفزة 15آب فتحت باب جديد للنضال من اجل الشعب الكردي وأنهم ساروا على طريق النضال ذاك وتمكن من تحقيق الكثير من النجاحات والانتصارات".

وأضاف فرحان إن "الدولة التركية الآن تهاجم الكريلا بكافة الأسلحة الثقيلة، لكن الكريلا قاوموا تلك الهجمات، وسيكون النصر حليفهم وأنتصر كاري، والانتصار على داعش في كوباني كانت انتصار الكريلا بروح 15 آب وهو بفض ما قدمه القائد أبو من مقاومة ونضال إلى الآن".

وتابع أن الكريلا اليوم يقاومون الدولة التركية في جبال كردستان ويهزمون العدو هناك بإرادتهم الصلبة القوية، وقال إن "الدولة التركية الآن يستنجدون بالخونة الكرد لمساندتهم بعد تعرضهم للهزيمة على يد الكريلا".

ونوه فرحان كوباني إلى أنه على الشعب الكردي في كافة مناطق كردستان أن يعلم أن الدولة التركية بعد كل هزيمة يتوجه إلى ارتكاب المجازر بحق الكرد في كافة مناطق كردستان، وأن تعرض الكرد في الفترة الراهنة للمجازر دليل واضح على ذلك.

وفي ختام حديثه قال فرحان كوباني "على شعبنا النضال ضد الفاشية التركية وحربها الخاصة ورفع وتيرة النضال لأجل فك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتحريره وسيواجهون الكثير في نضالهم هذا ولكن سينتصرون في النهاية ضد الفاشية والاحتلال بروح 15 آب".

واستنكر فرحان الصمت الدولي وصمت CPT ضد الفاشية التركية والانتهاكات التي يرتكبها بحق الكرد مشيراً إلى وجوب التزام تلك المنظمات بواجباتها حيال العشب الكردي.

وتلا ذلك إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة خناف خليل التي قالت إن "يوم 15 آب هو يوم إعادة إحياء الشعب الكردي في كافة مناطق كردستان فبعد تلك الحملة العسكرية التي بدأها الشهيد عكيد ضد الاحتلال تمكن الشعب الكردي من إبراز الكثير من الانتصارات".

وقالت خناف خليل إن "الدولة التركية اليوم تحاول كسر إرادة الشعب الكردي عبر مهاجمته للكريلا بهدف إمحاء قفزة 15 آب وتهاجم الشباب عبر الحرب الخاصة لإبعادهم عن مسار الثورة ولكن لن يتمكن من تحقيق هدفه هذا"ز

وتابعت خناف قائلة "الهجمات التي تطال كافة مناطق كردستان والحرب الخاصة التي يخوضها ضد الكرد والعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي بهدف إخماد الثورة الكردية".

وأكدت على مواصلة النضال وناشدت النساء والشباب على رفع وتيرة النضال لتحرير القائد عبد الله أوجلان وإنجاح مشروع الأمة الديمقراطية، وأكدت أنه مهما حاول العدو تصعيد هجماته على الشعب الكردي فإن الشعب الكردي سيناضل بوجه تلك الهجمات ويكسرها أن النصر سيكون حليف الشعب الكردي ضد الفاشية التركية.

وتخللت الحفلة تقديم الفنانة دليار التابعة للهلال الذهبي عرض غنائي تلاها تقديم فرقة بوتان التابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني عرض غنائي ومن ثم قدم المغني دانش بوتان عرض غنائي أمام الحضور.

واختتمت الحفلة بتقديم حركة الشبيبة الثورية السورية بعرض مسيرة مشاعل في ساحة الشهيد عكيد.

(كروب/ل)

ANHA