​​​​​​​احتفالية في حلب بمناسبة يوم العمال العالمي

وتجمّع المئات من العمال وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في حي الشيخ مقصود أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، حاملين صور القائد ولافتة كتب عليها "التفوق في مجال العلم والعمل يعزز شعور الفخر بالوطن".

واتجه الحشد نحو ساحة الشهداء في الحي نفسه وسط قرع الطبول وهتافات تبارك هذا اليوم، وهناك وقفوا دقيقة صمت إجلالًا للشهداء.

تحدثت في الاحتفالية عضوة مؤسسات المجتمع المدني، ليلى خالد، باللغة العربية، وعضو اللجنة المركزية لحزب الديمقراطي الكردي السوري، رمزي شيخ موس، باللغة الكردية، وباركا هذا اليوم على كافة العاملين والكادحين وعلى قائد ثورة العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

وأشارا إلى أن هذا اليوم هو ثمرة نضال العمال ضد الاستبداد والاستغلال، الذي احتج فيه مجموعة من العمال في شيكاغو عام 1886 مطالبين بتخفيض ساعات العمل والتي تكللت بالنجاح وبنفس العام اعترف رسميًّا باليوم العالمي للعمال.

وشدد المتحدثان على أن "نار الثورات لم تخمد في أجزاء كردستان إلى يومنا هذا، ولا زلنا ثائرين ضد الاستبداد وضد الأنظمة الشوفينية الحاكمة وثورة روج آفا أكبر مثال"، واختتما: "سندحر الظلم والاحتلال في كل المناطق المحتلة وسنفشل كل مخططاتهم الاحتلالية بسواعد العمال وبناة الأجيال سنرتقي بمجتمعنا نحو الأفضل".

تاليًا قدمت فرقة اتحاد الفنانين مجموعة من الأغاني الثورية، عقد على إثرها الحضور حلقات الدبكة.

(س ر)

ANHA