​​​​​​​احتفالية في حلب بمناسبة الذكرى السنوية الـ 26 لاستشهاد المناضلة زيلان

بمناسبة الذكرى السنوية الـ 26 لاستشهاد المناضلة زيلان "زينب كناجي"، نظم مؤتمر ستار احتفالية في حديقة أطفال الشهداء بمنطقة الشقيف المحاذية لحي الشيخ مقصود.

حضر الاحتفالية عشرات من أهالي الحي وأعضاء المجالس والكومينات والمؤسسات والأحزاب السياسية.

وبدأ الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، من ثم قراءة رسالة الشهيدة زيلان التي أرسلتها إلى القائد عبد الله اوجلان قبل استشهادها من قبل الإدارية في مؤتمر ستار أمنة خضرو.

تلاها كلمة الرئيسة المشتركة لمجلس أحياء الشيخ مقصود والاشرفية فالنتينا عبدو التي قالت فيها "الشهيدة زيلان هي منارة الحرية وخلاص الشعب الكردي من الظلم والاضطهاد، المناضلة الفدائية هي القائدة المعنوية لثورة كردستان وثورة المرأة الحرة".

وأضافت فالنتينا "بشخص الشهيدة زيلان اليوم نحيي جميع الشهداء الذين استشهدوا لأجل حرية الشعب الكردي والدفاع عن كردستان، ونعاهدهم بأننا نكون على خطاهم".

وتخللت الاحتفالية فقرات غنائية وفقرات من الرقص الفلكلوري قدمتها كل من قرية الشهيد فاجين التابعة لحركة الهلال الذهبي للغناء، و فرقة أزهار المستقبل التابعة لحركة الهلال الذهبي وفرقة الشهيدة زيلان.

ANHA