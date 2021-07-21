​​​​​​​احتفالية في ديرك ضمن فعاليات حركة الثقافة والفن

احيت حركة الثقافة والفن في مدينة ديرك حفلاً فنياً تحت شعار" بثقافة وفن الأمة الديمقراطية سندحر الاحتلال وننتصر"، وتوافد إليها المئات من أهالي ديرك والتي أقيمت في مركز الشهيد باور للشبيبة للمشاركة في الحفلة.

وبدأت مراسم الحفل بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة الإداري في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك علي حاجي وقال: " إن الثقافة والفن هي هوية الشعوب وتاريخها، لذا يتوجب علينا تطوير الثقافة ووضعها في خدمة ثورة روج آفا".

واضاف حاجي: "إن حركة الفن والثقافة قدمت كل ما تملك لخدمة الثورة وتمسك الشعوب بثقافتها من خلال تقديم عروض وفعاليات مشتركة".

وبعد الانتهاء من الكلمة قدمت فرقة زيلان التابعة لمركز درباسية، وقدم الفنان محمد جودي عضو فرقة تولهلدان التابعة لمركز الثقافة والفن في الحسكة العديد من الأغاني الكردية، وسط مشاركة الحضور بالدبكة على وقع الأنغام والأغاني التي قدمها فرقة زيلان خلال الاحتفالية.

(ع ع/ل)

ANHA