​​​​​​​احتفالية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الاحتفالية أقيمت في ساحة الشهداء في حي زور آفا، وشارك فيها العشرات من نساء الحي، بزيهن الفلكلوري.

وخلالها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار برجم يوسف كلمة، هنأت فيها يوم 8 آذار على كافة النساء في العالم.

برجم يوسف أكدت ضرورة أن يكون 8 آذار منطلقًا لإنهاء العنف الممارس على النساء، ووقف الاضطهاد بحقهن للوصول إلى مجتمع مبني على أساس العدل والمساوة.

وتطرقت برجم يوسف إلى ضرورة التكاتف للوقف في وجه الاحتلال التركي، وتحرير كافة المناطق التي احتلها الاحتلال التركي ومرتزقه.

فيما دعت النساء إلى النضال في سبيل ذلك، والمطالبة بحقوقهن المشروعة.

ومن ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار شفين سلو كلمة باسم مؤتمر ستار، اشارت خلالها إلى التضحيات والنضال الذي تخوضه المرأة في شمال وشرق سوريا، من اجل تحرير المرأة والمجتمع من الإرهاب، والذهنية السلطوية.

وأشادت شفين سلو بالإنجازات التي حققتها المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا، ودعت النساء إلى التصعيد من وتيرة النضال، وان يقمن بدورهن الطليعي لبناء سوريا ديمقراطية تعددية.

وتخللت الاحتفالية تقديم الفرق الفنية المشاركة فقرات فنية غنائية ودبكات فلكلورية، وعقد المحتفلات لحلقات الدبكة.

ANHA