​​​​​​​احتفالية في العاصمة السورية  بمناسبة ذكرى تأسيس PKK

بمناسبة الذكرى الـ 42 لتأسيس حزب العمال الكردستاني PKK، نظّمت أسر الشهداء احتفالية في العاصمة السورية دمشق، حضرها العشرات من الجالية الكردية المقيمة في دمشق.

وخلال الاحتفالية ألقيت كلمات أشادت بدور حزب العمال الكردستاني PKK في النضال من أجل حرية الشعب الكردستاني.

كما أشارت الكلمات إلى أن حزب العمال الكردستاني PKK كان مرحلة انبعاث جديدة في تاريخ الكرد وكردستان في كافة النواحي الثقافية والاجتماعية والسياسية.

ونوّهت الكلمات إلى أن نضال الحزب في روج آفا وسوريا، كان لها دور كبير في ثورة روج آفا، من خلال نضال الحزب في المنطقة طيلة أكثر من 30 عاماً، وهو إحدى الركائز الأساسية لثورة روج آفا.

ومن ثم قدّمت فرقة الشهيد سرحد عدد من اللوحات الغنائية الثورية، وتفاعل معها الحضور بعقد حلقات الدبكة.

(د ج)

ANHA