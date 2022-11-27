​​​​​​​احتفالية ضخمة في إقليم الفرات بمناسبة الذكرى الـ 44 لتأسيس PKK

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني والتي زينت برايات حركة التحرر الكردستانية وصور المناضلين الشهداء في الحركة، الآلاف من أهالي إقليم الفرات وشخصيات من الأحزاب السياسية في الإقليم.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية شيران لطفية سليمان، وقالت فيها: "يعتبر تأسيس الحزب ميلاد جديد لنا ولكل حر يعاند قيود السجون بحثا عن حريته، حزب العمال دفع ثمنا كبيراً، وتمكن من ايقاظ الشعب الكردي من غفوته، وتمكن مناضلوه الشهداء من اثبات الوجود الكردي للعالم أجمع".

وأضافت: "اليوم قوات الكريلا تجابه آلات دولة الاحتلال التركي في جبال كردستان، ونضالهم هذا ليس طمعاً بالمناصب بل نضال البحث عن الانسانية والسلام ولهذا نضالهم لا حدود له"، معاهدة في ختام كلمتها كل شهيد ضحى بروحه في سبيل أمن واستقرار المنطقة بأنهم ماضون على خطاهم حتى آخر رمق في حياتهم.

وبدوره تحدث العضو في لجنة الأعيان بإقليم الفرات ابراهيم مسلم عن مسيرة حزب العمال الكردستاني، ونضاله في رفع الاضطهاد عن كاهل الشعوب المظلومة.

موضحاً بأن الأنظمة الرأسمالية رأت في نضاله خطراً على مصالحها، فبادرت إلى تدبير المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، حتى يتمكنوا من القضاء على هذه الثورة التي أعلنها حزب العمال الكردستاني على هذه الأنظمة لتحرير الشعوب من قبضتها.

وأشار مسلم إلى أن "حرية كافة الشعوب متعلقة بحرية القائد عبد الله أوجلان، وتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً سيكون ضربة قاضية لمخططات دولة الاحتلال التركي، ولهذا يقع على عاتق كل الشعوب النضال لكسر قضبان سجن ايمرالي".

وتخلل الحفل فقرات فنية قدمتها فرقة "بوطان" للغناء التابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني، تلتها فرقة "أمهات كوباني" للرقص الفلكلوري بزيهن الكردي التابعة لحركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات، ليختتم الفنان مظلوم ديرسم عرض الفقرات الفنية بمجموعة من الأغاني الثورية.

وانتهى الحفل بالرقص على وقع الأغاني الثورية والدبكات الشعبية والشعارات الثورية "المقاومة هي الحياة، تحي مقاومة الكريلا".

(ن ك/د)

ANHA