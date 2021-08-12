​​​​​​​احتفالية بريف كوباني الجنوبي بذكرى قفزة الـ١٥ آب

ونظمت الاحتفالية تحت شعار "بروح مقاومة الكريلا نبارك الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لقفزة ١٥ آب".

وبعد الوقوف دقيقة صمت استذكاراً للشهداء، ألقى الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني شيخ أحمد حمو كلمة بارك من خلالها هذه المناسبة على القائد عبدالله أوجلان وجميع الشهداء والمعتقلين.

وتحدث شيخ أحمد حمو عن التطورات التي سبقت القفزة في تركيا وباكور كردستان ووضع الكرد في تلك المرحلة، وقال بأن قفزة ١٥ آب كانت خطوة مصيرية وأتت في مرحلة تاريخية.

وأكد بأن التاريخ بدأ منذ ذلك اليوم وسطرت أحرفه بالدماء، وأنه عليهم اليوم أن يكونوا أهلاً لهذه المقاومة وشهدائها، أو العيش تحت العبودية.

ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الجلبية أمينة عبدالرحمن كلمة قالت فيها بأن هذه القفزة أصبحت بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان مظلة لجميع شعوب المنطقة واستمدت المرأة قوتها منها.

كما قرأ الشاعر اسماعيل حجي مراد مقتطفات شعرية باللغة الكردية عن الوطن والكرد والنضال الكردي في مواجهة الأعداء دفاعاً عن الأرض.

وقدمت فرقة الشهيد خابور الغنائية عروضها الفنية في سياق الاحتفالية التي اختتمت بعد ذلك بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية والشعبية.

(ن ك/ج)

ANHA