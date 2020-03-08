​​​​​​​احتفاليات تعم مناطق شمال وشرق سوريا بمناسبة الثامن من آذار

يصادف، اليوم، الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، حيث تحتفل به جميع نساء العالم وبطرق مختلفة. وفي مناطق شمال وشرق سوريا تُنظم الاحتفاليات، تحت شعار "نضالنا حرية ومقاومتنا نصر".

وبحسب برنامج اللجنة التحضيرية لفعاليات الثامن من آذار فإن الاحتفاليات ستقام في المدن التالية:

في مقاطعة قامشلو تُقام الاحتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي، في منطقة مزكفت شمال ناحية تربه سبيه، الساعة الـ 10.00.

وتحتفل نساء مقاطعة الحسكة بهذه المناسبة في بلدة تل بيدر الواقعة على طريق الدرباسية، الساعة الـ 10.00

أما نساء مقاطعة كوباني، فتحتفل في ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني، الساعة الـ 12.00.

بينما تنظم نساء منبج وريفها مسيرة احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي،الساعة الـ 10.00.

وفي مقاطعة الشهباء، تقام الاحتفالية في قرية معرة المسلمية في ناحية الأحداث، الساعة الـ 11.00 .

وفي مدينة حلب، تُنظم نساء حيي الشيخ مقصود والأشرفية احتفالية، تُقام في الأشرفية مقابل مشفى حنان، الساعة الـ 10.00.

وفي مدينة الرقة، ستنظم النساء احتفالية تُقام في فرقة الـ17، الساعة 11.00 .

(س و)

ANHA