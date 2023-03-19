​​​​​​​احتفالات نوروز في باكور وتركيا

تحت شعاري "نوروز في كلّ مكان، حريّة في كلّ زمان" و "نحو الحريّة بشعلة نوروز" يتمّ إشعال مشاعل نوروز في كلّ من إسطنبول، وان، إزمير، إيله، سيرت، إيدر، موش، جولك، ديرسم، ميرسين، كفر، تطوان، قوسر، آيدن، أنطاليا، أنقرة، بورصة، تكير داغ، كوجالي، موغلا، دنيزلي، مانيسا وباليكيسير في باكور كردستان (شمال كردستان) وتركيا.

ويصدح المحتفلون في ساحات نوروز بشعاري "يحيا القائد آبو" و "لا حياة بدون القائد".

في حين تُنظّم احتفالات نوروز هذا العام من قبل مؤتمر المجتمع الديمقراطي، مؤتمر الشعوب الديمقراطي، حركة المرأة الحرّة، حزب الأقاليم الديمقراطيّة، حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الخضر اليساري.

وان

توافد آلاف الأشخاص في وان إلى ساحة نوروز الواقع قرب قلعة وان رغم البرد والمطر. ولم يُسمح لفرق العزف على آلتي الطبل والمزمار الدخول إلى الساحة بسبب كارثة الزلزال. كما لن يتمّ تشغيل أو تأدية الأغاني الاحتفاليّة وأغاني الرقص على المسرح أيضاً.

وتمّ خلال الاحتفاليّة رفع الصوت عالياً للمطالبة بتحقيق الحريّة الجسديّة للقائد عبد الله أوجلان، واستذكار ضحايا الزلزال.

إسطنبول

توجّه آلاف الأشخاص من نواحي إسطنبول ومنذ ساعات الصباح إلى ساحة الباب الجديد (Yenîkapiyê) حيث تُقام احتفاليّة نوروز وقد وُضع في الساحة مسرح أسود كبير.

وألقت قوات الشرطة القبض على عددٍ من القادمين عبر مداخل مترو مرمرة. فيما دخلت الحشود إلى الساحة من جهة أكساراي.

وتتجمع حشود الأهالي في ساحة الباب الجديد رغم المطر. فيما تجذب المشاركة الكبيرة للشبيبة الأنظار. وتُرفع في الساحة أعلام حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الخضر اليساري.

إيدر

تجمّع الأهالي من مختلف الشعوب الكردية، التركيّة التركمانية والأذريّة في الساحة للاحتفال بنوروز.

إذ تمّ مساء أمس تزيين ساحة كليجلار حيث ستُقام احتفالية نوروز بأعلام حركة المرأة الحرّة، حزب الأقاليم الديمقراطيّة، حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الخضر اليساري. كما تمّ تعليق يافطات كتب عليها شعارات "نوروز في كلّ مكان، حريّة في كلّ زمان" و"حان وقت المرأة، الحياة، الحريّة" و"نحو الحريّة بشعلة نوروز" باللغات الكرديّة والتركيّة والانكليزيّة.

جولك

توجّه الأهالي في جولك إلى ساحة الاحتفال بنوروز مرتدين الأزياء التقليديّة الكرديّة وأعربوا عن رفضهم للعزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. ويتمّ الاحتفال في ساحة نوروز الكائنة في حي ساراي والتي عُلقت فيها يافطات كُتب عليها شعار "فلتُعلن جولك منطقة منكوبة".

وشارك في الاحتفاليّة مؤسسات حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الأقاليم الديمقراطية وحزب الخضر اليساري في جولك، بالإضافة إلى ناشطات حركة المرأة المرّة وعضوات أمهات السلام والمنظمات الاجتماعيّة المدنيّة والمئات من الأهالي.

إيله

توجّه الآلاف من الأشخاص من مختلف مناطق المدينة إلى ساحة نوروز في انتظار احتفالٍ تاريخيّ بنوروز. وتتوجّه الحشود إلى ساحة نوروز الكائنة في حي بازاريريه من محورين. فيما يرتدي المواطنون أزياءً تقليديّة ويطلقون الزغاريد ويرسمون بأصابعهم شارة النصر ودخلوا الساحة وهم يرفعون الأعلام.

سيرت

هذا ويُحتفل بنوروز في سيرت أيضاً بتنظيمٍ من حزب الشعوب الديمقراطي وحركة المرأة الحرّة وحزب الأقاليم الديمقراطية.

إذ توافد أهالي المدينة إلى ساحة نوروز من عمر السابعة وحتّى السبعين عاماً ويتردّد في ساحة الاحتفال صدى شعار "يحيا القائد آبو". ولاستذكار ضحايا زلزال مرعش ارتدى معظم المواطنين أثواباً وفساتين سوداء ومناديل بنيّة.

كفر

أما في ناحية كفر في جولميرك فتُقام الاحتفاليّة بجانب ملعب يني شهير. إذ تجمّع أهالي كفر في الساحة وهم يرتدون أثوابهم الكرديّة الملونة. ويردّون شعاراتٍ مثل "كردستان مقبرة الفاشيين".

تطوان

وفي ناحية تطوان في بدليس، أُقيمت الاحتفاليّة في ساحة فوارة حيث توافد آلاف الأشخاص إليها منذ ساعات الصباح.

موش

وفي موش تُقام احتفاليّة نوروز في محطّة غاري حيث توافد آلاف الأشخاص. وتشارك النساء في الاحتفاليّة بأزيائهنّ الوطنيّة.

ديرسم

وفي ديرسم، بدأ حماس نوروز بمسيرة، إذ يتوجّه الأهالي إلى ساحة نوروز وهم يردّدون الشعارات.

فقد تجمّع الأهالي في شارع الفن في ديرسم وبدأوا بالسير نحو ساحة نوروز وهم يحملون يافطاتٍ كُتب عليها "تحيا نوروز ضدّ الظلم، الاحتلال، انعدام العدل، الحظر والقمع".

(ر)