​​​​​​​احتفالات جماهيرية في مقاطعتي الحسكة وقامشلو إحياءً لذكرى تأسيس PKK

وأقيمت اليوم السبت، 4 احتفالات منفصلة في مدينة الحسكة وناحية تل تمر التابعتين لمقاطعة الحسكة وناحيتي ديرك وكركي لكي التابعتين لمقاطعة قامشلو، وذلك بمناسبة تأسيس حزب العمال الكردستاني.

الحسكة

وأقيم الاحتفال في صالة سلكو الواقعة في حي خشمان بمدينة الحسكة، بحضور المئات من أهالي المدينة بمختلف مكوناتها، إلى جانب العشرات من القوات العسكرية، وأعضاء المراكز والمؤسسات المدنية، والأحزاب السياسية.

كما زُينت الصالة بصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، بالإضافة إلى أعلام حركة التحرر الكردستانية والرموز الكردية.

وبدأ الاحتفال باستماع الحضور لمقتطفات مصورة للقائد عبد الله أوجلان عن حزب العمال الكردستاني PKK، وحركة حرية كردستان.

وتخلل الاحتفال كلمة لعضوة الهيئة التنفيذية في مجلس مقاطعة الحسكة، زينب شيتكا، خاطبت فيها المشاركين بالقول "منذ تأسيسه قدّم حزب العمال الكردستاني التضحيات الجسام من أجل حرية الشعوب المضطهدة وتحقيق العدالة والمساوة بين كافة الشعوب، ضد الأنظمة والسياسات الحاكمة".

وأوضحت أن حزب العمال الكردستاني أصبح جسراً لعبور الشعوب المضطهدة إلى بر الحرية والأمان، نتيجة المقاومة التي أبداها على مدار 43 عاماً الماضية.

وسلطت زينب شيتكا الضوء على دور المرأة المهم في الحزب، مبيّنة أنه مكّن المرأة على الصعد المختلفة وفي كافة الساحات والميادين، لاسترجاع حقوقها المسلوبة، وقالت: "من خلال انتهاجها لفكر القائد عبد الله أوجلان، أصبحت المرأة أيقونة الحرية".

ومن ثم قدمت فرق حركة الهلال الذهبي في مدينة الحسكة مجموعة من الأغاني الثورية إلى جانب إلقاء الشاعر والفنان الكردي فرهاد مردي مجموعة من قصائده الشعرية، لينتهي الاحتفال وسط تفاعل المحتفلين مع الأغاني وعقدهم حلقات الدبكات الكردية والعربية على وقعها.

تل تمر

كما تجمّع المئات من أهالي ناحية تل تمر ومكوناتها في مؤسسة عوائل الشهداء؛ ليحتفلوا بالذكرى السنوية الـ 43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني.

وزُينت ساحة الاحتفال بصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حركة حرية كردستان وصور الشهداء.

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأراوح الشهداء، تالياً، ألقيت كلمة باسم منطقة تل تمر ألقتها الإدارية في مجلس المنطقة، جيجك روج، هنأت في مستهلها تأسيس حزب العمال على القائد عبد الله أوجلان، وعلى جميع شعوب المنطقة وشعوب الشرق الأوسط الذين يناضلون من أجل الحرية".

وأشارت في حديثها إلى أن "تاريخ الحزب معروف بالمقاومة والانتصار، فقرار تأسيسه جاء بعد استشهاد المناضل حقي قرار، وبشهادة المناضل عكيد تأسست قوة شعوب كردستان، وبمقاومة الشهيدة بيريتان تم تأسيس قوات المرأة الحرة، وبعملية الشهيدة زيلان أُفشلت المؤامرة الدولية، ولا يزال الحزب مستمراً بالمقاومة".

وخاطبت جيجك روج الحضور بالقول: "على شعوب المنطقة عدم الاعتماد على أي قوة، وعدم الثقة بها، فمساندة القوات تقع على عاتقكم، وعلينا جميعاً أن نكون أصحاب إرادة ومقاومة، وعلينا الوثوق بقواتنا، فوقوف أهالي تل تمر اليوم وفي هذه الساحة هو بحد ذاته مقاومة، ورسالة واضحة للعدو، بأننا باقون ومقاومون، لذلك علينا جميعاً أن نناضل تحت شعار حان وقت الحرية ووقت حرية القائد ونصر شعوب شمال وشرق سوريا".

كما قدمت الفرق الفنية التابعة لمركز الثقافة والفن في تل تمر أغانيها الثورية والوطنية، ليعقد الحضور على وقعها حلقات من الدبكة، وسط رفعهم لشارات النصر وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتدعو إلى حرية القائد أوجلان.

ديرك

فيما تجمّع المئات من أهالي مدينة ديرك ومنطقتي الكوجرات وبرآڤ، التابعة لمقاطعة قامشلو، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، في مركز الشهيد باور للشبيبة في المدينة.

وزُينت ساحة المركز بصور والأعلام الكردية وصور القائد عبد الله وصور شهداء حركة التحرر الكردستانية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ألقى يوسف حاجي كلمة باسم عوائل الشهداء في ديرك، بارك فيها تأسيس حزب العمال الكردستاني على القائد عبد الله أوجلان وجميع قوات الكريلا وعوائل الشهداء وجميع الشعوب التواقة للحرية وخاصة تلك التي تقاوم المحتل التركي الفاشي بروح نضالية عالية وتقف في وجه غطرسته.

وتابع "إن شعوب شمال وشرق سوريا اتخذت من هذه الفكرة والحركة منهجاً في تأسيس الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وتجسيد التعاون والعيش المشترك وأخوة الشعوب التي باتت نموذجاً يحتذى به في المنطقة".

وزاد حاجي قائلاً: "وُضِع حزب العمال الكردستاني على "القائمة السوداء" بناءً على طلب الفاشية التركية، إلا أن الحزب يمثل طريق الشعوب التواقة للحرية والتي عانت الظلم والاضطهاد على يد الأنظمة الفاشية"

وأضاف مؤكداً على أن إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من القائمة واجب أخلاقي، وخاصة على الدول التي تدّعي الحرية والديمقراطية، لا سيما في ظل مناشدات مكونات شمال وشرق سوريا التي تطالب بضرورة إزالته من "قائمة الإرهاب"، وقال: "لأن حزب العمال الكردستاني هو أمل الشعوب".

تالياً، قدمت فرقة جودي وفرقة jinên xweser وفرقة Dîlana Genim التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن في ديرك عدداً من الأغاني الفلكلورية، عقد الحضور على وقعها حلقات الدبكة.

كركي لكي

وفي السياق ذاته، شارك المئات من أهالي ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني PKK، وذلك في صالة آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة الصمت إجلالاً للشهداء، ثم قدمت فرقة ستيرا زيرين التابعة لمركز الهلال الذهبي في مقاطعة قامشلو مجموعة من الأغاني الثورية.

كما قدّم الفنانان شفان كوباني ودانيش بوطان عدة أغانٍ وطنية، لينتهي الاحتفال بعقد حلقات الدبكة.

(كروب/ س ر)

ANHA