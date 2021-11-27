​​​​​​​احتفاءً بتأسيس PKK.. مئات الكردستانيين وأصدقاؤهم يخرجون بمسيرة ليلية في فيينا

ونظمت جمعية الثقافة الكردية مساء أمس الجمعة، مسيرة في العاصمة النمساوية فيينا، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني PKK.

رغم الطقس القاسي جراء تساقط الثلوج؛ انطلق المئات من الكردستانيين وأصدقاؤهم، من الحي العاشر في فيينا باتجاه هوبنوف، وحناجرهم تصدح بشعارات مطالبة بإزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب".

وشارك إلى جانبهم ممثلون عن الحزب اليساري النمساوي في المسيرة المنظمة احتفاءً بميلاد حزب العمال الكردستاني.

ورفع الكردستانيون وأصدقاؤهم صور القائد عبد الله أوجلان، وحملوا يافطات كتب عليها عبارات تطالب برفع اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وأخرى تطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان.

(س ر)

ANHA