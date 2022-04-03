ويصادف يوم غد الإثنين، المصادف لـ 4 نيسان، يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان الـ 73.

احتفاءً بهذه المناسبة تستمر الفعاليات في شمال وشرق سوريا، التي يغلب عليها الطابع الإيكولوجي، حيث أوصى القائد أوجلان بزراعة الأشجار في يوم ميلاده.

قامشلو

نظم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، اليوم الأحد، حملة لزراعة 73 شجرة، احتفاءً بميلاد القائد أوجلان الثالث والسبعين، وإعلان نتائج حملة جمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني PKK من "قائمة الإرهاب"، وذلك في حديقة مركز حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الكورنيش بمدينة قامشلو.

شارك في الحملة أعضاء مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، والعشرات من أهالي المدينة على اختلاف مكوناتهم، وممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤتمر ستار.

تجمع المشاركون أمام حديقة حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الكورنيش، رافعين صور القائد أوجلان وأعلام حزب العمال الكردستاني PKK، كما حملوا شتل الأشجار لزراعتها داخل الحديقة، وسط ترديدهم الهتافات التي تبارك ميلاد القائد.

بدأت الحملة بوقوف المشاركين دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، شمسي خان كلو، والتي قالت: "قائدنا العظيم معتقل جسدياً، ولكن أفكاره وفلسفته حرة تحيينا يومياً، وتمدنا بالطاقة كالماء والخبز".

وأشارت إلى أن "ولادة القائد أوجلان أصبحت ولادة جديدة للعالم بأثره، وخاصة للمرأة بمنحها الدور الفعال في جميع الساحات الاجتماعية والنضالية والفكرية".

270 ألف توقيع في قامشلو لإزالة اسم PKK من "قائمة الإرهاب"

ومن ثم جرى الكشف عن نتائج حملة جمع التواقيع لإزالة اسم PKK من "قائمة الإرهاب"، خلال بيان قرئ من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو، مسعود فرحان.

وأشار البيان في مستهله إلى أن حملة التواقيع استمرت لثلاثة أشهر متواصلة، مبيّناً أنه "لإزالة اسم PKK من "قائمة الإرهاب" عقدت الكثير من الاجتماعات والمحاضرات مع الكثير من الفعاليات المختلفة منها زيارة العوائل".

وبحسب البيان، فقد جُمِعَ 270 ألف توقيع في مدينة قامشلو، نتيجة الفعاليات والزيارات التي أجريت لهذا الهدف.

منوهاً إلى أن "جمع التواقيع هو لإزالة اسم PKK من "قائمة الإرهاب"، لذلك واجب على كل شخص يعيش على هذه الأرض ألا يبقى دون موقف وردة فعل؛ لأن أعداء الكرد والإنسانية يقومون بهجمات مختلفة على مناطقنا ويقتلون المواطنين بحجة أن PKK حزب إرهابي، لذلك قمنا بهذه الحملة لتصل أصواتنا إلى العالم أجمع، ونزيل اسم PKK من "قائمة الإرهاب" لأن PKK يمثل الإنسانية".

لتنتهي الفعالية بزراعة 73 شجرة تيمناً بميلاد القائد أوجلان الثالث والسبعين، وعقد حلقات الدبكة بالمناسبة.

عين عيسى

بدورهم، زرع أهالي ناحية عين عيسى والمهجرون القاطنون في مخيم كري سبي، الأشجار احتفاءً بهذه المناسبة.

وجاءت زراعة الأشجار بدعوة من مجلس مقاطعة كري سبي الذي عمل على تأهيل حديقة لهذا الغرض في ناحية عين عيسى.

فيما تنوعت الأشجار التي زرعت في الحديقة بين الزينة والحراجية من صنوبر وسرو.

وبارك مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي ميلاد القائد على كافة الشعوب الحرة والمناضلة، خلال كلمة ألقتها، الإدارية في المؤتمر، أميرة العمر، والتي أكدت أن ميلاده هو ميلاد للحرية والديمقراطية التي تنعم بهما شعوب المنطقة.

كما قام مهجرو مقاطعة كري سبي بزراعة الأشجار في ساحة المستوصف وسط المخيم، بالتزامن مع فعالية مجلس مقاطعة كري سبي.

(كروب/ س ر)

ANHA